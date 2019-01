Courte piste : les talents de demain en action à Montréal

Les plus beaux jeunes talents canadiens en patinage de vitesse courte piste seront en action dans huit jours à l’aréna Maurice-Richard, à Montréal, dans le cadre des Championnats du monde juniors.

L’équipe a été présentée aux médias, jeudi.

Chez les femmes, Courtney Sarault, originaire du Nouveau-Brunswick, figure parmi les favorites.

«Mon but est d'y aller et de patiner comme je le peux, d'être concentrée comme je le suis habituellement lorsque je suis dans une course, d'être agressive et ne pas avoir peur. Prendre contrôle de la course», a expliqué la jeune femme, en entrevue à TVA Sports.

Du côté des garçons, Nicolas Perreault, champion canadien au 1500 mètres, est un espoir bien spécial.

«C'est tout nouveau pour moi, l'international, a-t-il admis. J'aimerais bien performer, mais aussi prendre de l'expérience et m'amuser.»

Entraîneur au sein du programme de développement depuis cinq ans, l’ancien médaillé olympique Marc Gagnon apparaît très optimiste en vue de cette compétition.

«On a quand même de grosses attentes, a-t-il souligné. Déjà pour Courtney, vice-championne du monde l'année dernière. Du côté des hommes, les quatre gars ont quand même beaucoup d'expérience, on a eu des compétitions "next gen" depuis le début de l'année, les quatre gars sont solides. Évidemment avec Nicolas en tête, qui devrait offrir des bonnes performances. J'ai vraiment confiance en tous les gars.»

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.