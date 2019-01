Canadiens: le fun est pogné!

Publié aujourd'hui à 11h04

Mis à jouraujourd'hui à 11h15

Vous n’avez pas idée à quel point notre travail est plus agréable quand les Canadiens connaissent du succès. Les joueurs sont souriants, plus ouverts, plus généreux, moins suspicieux. La relation journaliste-athlète est professionnelle et respectueuse, mais fragile.

Ce qui m’amène à vous parler de la saison 2017-2018 qui a été une catastrophe. Du jour 2 au dernier. Retour dans le temps.

20 octobre 2017, les Canadiens s’inclinent dans un septième match de suite, 6-2 à Anaheim. On entre dans le vestiaire pour y voir un Max Pacioretty furieux qui lance son équipement dans son sac et qui demande aux journalistes de lui donner congé. Ça, c’est rare. Max est presque toujours disponible. On se dit: «Oh ho!».

30 décembre 2017, le «traditionnel» voyage du temps des fêtes dans le Sud est aussi difficile. Défaite de 2-0 en Floride et là, pas le choix de se dire que c’est terminé... même les plus optimistes doivent se rendre à l’évidence. Les Canadiens seront exclus des séries et il reste trois mois et demi à la saison, Ouf! C’est lourd dans le vestiaire.

20 février 2018, le CH en perd une sixième de suite avec une défaite à Philadelphie, on est là, une dizaine de journalistes (qui adorent leur travail) à se regarder avant d’entrer dans le vestiaire à se demander quelles questions ont pourrait bien poser dans une telle situation... et se dire «ça peux tu finir cette saison là!?». Les joueurs sont tannés de devoir répondre aux mêmes questions et de notre côté, on a hâte de parler de positif.

Ça nous amène au 3 octobre 2018. On est à Toronto, on jase entre collègues dans les estrades pendant l'entraînement matinal et on se dit qu’après l’échange Galchenyuk-Domi, qui était presque du type «on s’échange nos problèmes», les changements d’entraîneurs-adjoints, la poignée de main imposée à Bergevin et Pacioretty, le départ du capitaine, notamment, que la saison serait encore longue.

Finalement, belle performance à Toronto (défaite de 3-2 en prolongation), suivie d’une victoire étincelante à Pittsburgh (5-1), une solide victoire à Boston (3-0) trois semaines plus tard. Tout ça, avec un vestiaire métamorphosé. Domi est spectaculaire, il entraîne Drouin dans son sillage, Gallagher reprend là où il a laissé, Danault est Danault, Tatar sort de nulle part, Kotkaniemi sourit, Weber revient, Petry nous a tous surpris... le fun est pogné!

Ce n’est pas parfait (cinq défaites de suite à la fin du mois de novembre), c’est parfois très laid (7-1 contre le Wild le 11 décembre et 4-0 contre les Bruins le 17 décembre), mais ce n’est jamais accepté ou toléré. Mais si vous voulez mon avis, la victoire à Las Vegas le 22 décembre a été un point tournant. Battre les Golden Knights en prolongation, chez eux, à la fin d’un voyage, grâce à un tour du chapeau de Philip Danault (tout le monde aime Danault)... il y avait une ambiance dans ce vestiaire mes amis... comme si les joueurs (et les partisans) avaient compris que... ça se peut!

Les séries sont loin d’êtres acquises, mais si quelqu’un avait prédit le 3 octobre au matin que le CH serait au plus fort de la course aux séries à la mi-janvier et, SURTOUT, que le nombre de matchs «plates» se compteraient sur les doigts d’une main, il aurait été fortement conseillé à cette personne de prendre un peu de repos.

Profitons-en!