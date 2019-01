Aux 4 coins de la LNH: Taylor Hall se fait attendre

Blessé au bas du corps, l’attaquant des Devils du New Jersey Taylor Hall ne reviendra pas au jeu d’ici la pause du match des étoiles.

C’est ce qu’a indiqué le compte Twitter de l’organisation, jeudi.

L’ancien des Oilers d’Edmonton n’a pas joué depuis le 23 décembre et manquera au moins deux autres rencontres. La troupe de l’entraîneur-chef John Hynes reprendra le collier le 28 janvier après avoir bénéficié d’un congé de neuf jours.

Hall a récolté 11 buts et 26 mentions d’aide pour 37 points en 33 parties cette saison. Avant de visiter les Islanders de New York en soirée, le New Jersey occupait le 12e échelon de l’Association de l’Est avec 43 points.

Curtis McElhinney va-t-il rater des matchs?

Le porte-couleurs des Hurricanes de la Caroline Curtis McElhinney est aux prises avec une blessure au bas du corps, ce qui pourrait inciter son équipe à rappeler un gardien avant la rencontre de vendredi face aux Sénateurs d’Ottawa.

Selon le compte Twitter des «Canes», l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour envisage cette possibilité. McElhinney a d’ailleurs vécu une soirée pénible, mardi, concédant six buts en 22 tirs dans un revers de 6 à 2 aux mains des Rangers de New York. Ainsi, Petr Mrazek pourrait voir de l’action sous peu.

Le vétéran de 35 ans a conservé une fiche de 11-6-1, une moyenne de buts alloués de 2,50 et un taux d’efficacité de ,914 cette saison.

En date de jeudi, la Caroline occupait le 10e rang de l’Association de l’Est avec 49 points.