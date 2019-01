Même sans marquer, Victor Mete relève le défi

Carey Price se cachait le visage avec son bloqueur puisqu’il ne pouvait s’empêcher de rire au banc du Canadien. Quelques secondes auparavant, Victor Mete avait manqué une autre occasion de marquer. Mais cette fois, c’était dans une cage abandonnée après le retrait hâtif de James Reimer en fin de troisième période.

En première période, Mete avait également passé proche de déjouer Reimer en décochant un bon tir après une incursion en territoire ennemi.

Après 37 matchs cette saison, le petit défenseur de 20 ans n’a toujours pas marqué. Encore pire, il est encore à la recherche de son premier but dans la LNH après 86 rencontres.

«J’essaie de ne pas trop y penser, même si ça finit par me frustrer un peu, avait raconté Mete à quelques heures du match contre les Bruins au TD Garden de Boston, lundi. Je sais que je finirai par inscrire un but. C’est une question de temps.»

Après des victoires de 3 à 2 en prolongation contre les Bruins à Boston et de 5 à 1 contre les Panthers au Centre Bell, il y a toujours un zéro dans la colonne des buts pour Mete.

Mais cette statistique n’a rien de tragique. Claude Julien doit sourire depuis quelques semaines quand il regarde son jeune défenseur sur la glace. Il a enfin déniché un partenaire stable pour Shea Weber.

12 matchs avec le capitaine

Depuis le 22 décembre, soit le match du CH contre les Golden Knights à Vegas, Mete se retrouve avec une grande responsabilité. Il joue à la gauche de Weber au sein du premier duo à la ligne bleue.

«Je suis maintenant à l’aise aux côtés de Shea, a raconté Mete. L’an dernier, c’était différent. J’étais nerveux. J’en étais à ma première saison dans la LNH et je trouvais ça gros de me retrouver comme partenaire de Weber. Tout se déroulait rapidement. Depuis, j’ai eu le temps de construire une meilleure complicité avec lui, je sais à quoi m’attendre. Je me débrouille bien pour l’instant. J’aime ça jouer contre les meilleurs trios de l’équipe adverse. Je vois ça comme un défi intéressant.»

Mete a passé les 12 derniers matchs au sein du premier duo à la ligne bleue. Avant ça, Brett Kulak avait servi de partenaire à Weber pour neuf rencontres. Jordie Benn (deux matchs) et David Schlemko (un match) ont également eu de brèves auditions avec le numéro 6.

«Quand tu joues près ou un peu plus que 20 minutes, tu te sens plus impliqué dans le match, a souligné Mete. Tu deviens plus alerte. Je trouve ça plus facile. Quand tu joues moins de 14 minutes par rencontre, tu ne sais jamais quand tu sauteras sur la glace. Tu perds un peu ta concentration. Maintenant, je sais que je ne sauterai pas de tour.»

Depuis qu’il est à la gauche du capitaine, Mete n’a jamais terminé un match sous la barre des 18 minutes.

Après Weber et Jeff Petry, il est le troisième défenseur le plus utilisé par Julien lors des 12 dernières rencontres avec un temps de jeu moyen de 19 min 47 s. Au cours de cette période, Mete a obtenu deux passes et il a présenté un différentiel de +5.

«C’est un jeune qui joue avec beaucoup plus de confiance, a noté Julien. Aussi, il fait les choses qu’on lui a demandées. Être confiant, fermer le jeu, bien défendre. Offensivement, il bouge bien la rondelle et sort bien la rondelle de notre zone avec son coup de patin. Il prend de plus en plus de confiance pour appuyer l’attaque. On voit l’amélioration dans son jeu un peu partout.»

Une saison en deux temps

Malgré sa petite stature à 5 pi 9 po et 183 lb, Mete utilise la même philosophie que Samuel Girard avec l’Avalanche du Colorado en misant sur sa rapidité et son intelligence pour survivre contre de gros attaquants.

«Je ne bousculerai pas un attaquant de 6 pi 2 po et 230 lb, je ne serai jamais plus fort que lui, a-t-il rappelé. Mais je resterai plus rapide. Je dois me servir de mon bâton pour déstabiliser les attaquants adverses. Mon positionnement est aussi important.»

Quand vient le temps d’analyser sa saison, Mete est catégorique. Son passage avec le Rocket de Laval pour sept rencontres entre le 29 novembre et le 18 décembre lui a permis de se ressourcer.

«J’ai beaucoup appris avec le Rocket. Je crois que c’était un très bon choix de la part du Canadien de me renvoyer à Laval pour quelques semaines. J’ai joué de grosses minutes avec le Rocket. J’étais aussi plus robuste lors de mon passage dans la Ligue américaine. J’ai gagné en confiance, c’était ça le plus important pour moi.»

À Laval, Mete avait même marqué son premier but chez les professionnels à son deuxième match avec le Rocket!