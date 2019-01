Un père de famille, ses 7 enfants et... sa ZAMBONI

Publié aujourd'hui à 21h13

Mis à jouraujourd'hui à 21h19

Depuis maintenant dix ans, un couple de Saint-Télésphore, près de Vaudreuil, a décidé de donner au suivant en hébergeant chez eux des enfants en famille d'accueil. Et chaque hiver, Normand Blanchet avait l'habitude d'offrir à sa marmaille une petite patinoire qu'il arrosait pendant des heures.

Mais cette année, grâce au don d'un bon samaritain, fini les problèmes d'arrosage.



Après avoir vu leurs trois plus vieux quitter le nid familial, Normand et sa femme Sylvie élèvent aujourd’hui 7 enfants, dont six en famille d’accueil. À 59 ans, on peut dire que Papa Blanchet vit son plus grand rêve soit de pouvoir passer la ZAMBONI sur une glace qu'il a lui-même confectionnée.

Oui, une ZAMBONI! Un rêve qu'il partage aujourd'hui avec ses enfants.



Depuis deux ans, grâce à la générosité de Robert Boileau, distributeur exclusif des produits ZAMBONI au Québec, la famille a reçu un cadeau du ciel. Touché par leur petite histoire, l'entrepreneur a décidé de leur prêter une surfaceuse de novembre à mars.

Il la livre directement sur la petite fermette et la récupère au printemps.



«Il y a quelques années, j’ai commencé avec une 16 pieds x 32 pieds. J’arrosais au boyau, 4 pieds par 4 pieds. Ça pouvait me prendre plus que 2-3 heures et on la perdait en février. Maintenant avec la ZAMBONI, ça me prend 10-15 minutes maximum et j’ai une patinoire de 32 x 72, en plus d’un anneau de 50 x 100!»



Tout ça gratuitement.



Pourquoi? Pour donner au suivant. Oui, tout simplement.