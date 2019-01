Trevor Timmins doit sourire

Publié aujourd'hui à 16h00

Mis à jouraujourd'hui à 16h06

Quel beau cadeau que celui de Jesperi Kotkaniemi! La grande majorité des dépisteurs amateurs des Canadiens ont assisté au match de mardi soir face aux Panthers et le joueur de centre de 18 ans a trouvé une façon de faire parler de lui en marquant son plus beau but dans la LNH depuis qu’il porte l’uniforme bleu-blanc-rouge.

Les dépisteurs amateurs sont convoqués à Montréal pour préparer le prochain repêchage et pour mettre en place une liste de joueurs potentiels qui pourraient être choisis par l’équipe en juin prochain à Vancouver. Les Canadiens ont présentement dix choix au prochain repêchage et il y a évidemment beaucoup de pain sur la planche.

Avez-vous remarqué combien les critiques se font de moins en moins nombreuses au sujet de Trevor Timmins? Le grand responsable du repêchage de l’équipe a frappé quelques coups de circuit, et ce même si on fait fi de l’arrivée de Jesperi Kotkaniemi qui ne semble pas ralentir. On peut penser au défenseur russe Alexander Romanov 38e choix en juin dernier, élu défenseur par excellence du dernier Championnat du monde de hockey junior. Les deux autres joueurs repêchés avec lui en deuxième ronde, Jessi Ylonen et Jacob Olofsson représentent de beaux espoirs pour l’organisation.

Ça ne date pas d'hier

Si le repêchage de 2018 semble avoir été solide pour Trevor Timmins et les Canadiens, il y a plusieurs joueurs de qualité qui ont été repêchés dans les trois années précédentes. Ryan Poehling (25e au total en 2017) a été nommé l’attaquant par excellence du dernier Championnat du monde de hockey junior et pourrait bien se joindre aux Canadiens à la fin de sa saison dans la NCAA. Son coéquipier avec Team USA, le gardien Cayden Primeau est un candidat officiel pour le prestigieux trophée Hobey Baker cette saison, remis au joueur par excellence de la saison dans la NCAA. Primeau a lui aussi été repêché en 2017, mais en septième ronde, soit au 199e rang. Il ne faut pas oublier que les défenseurs Josh Brook et Cale Fleury font aussi partie des joueurs repêchés par les Canadiens il y a 18 mois.

En 2016, Mikhaïl Sergachev et Victor Mete font partie des choix de Trevor Timmins qui sont déjà dans la LNH et l’année précédente Noah Juulsen avait été le premier choix de l’équipe. Lukas Vejdemo évolue aussi avec le Rocket de Laval présentement et fait partie des jeunes espoirs de l’organisation.

Bref au cours des quatre derniers repêchages, les premiers choix de Trevor Timmins sont tous des joueurs de grande qualité, ce qui fait en sorte que l’organisation respire beaucoup mieux. Le responsable du repêchage depuis quinze ans avait la réputation de ne pas faire les bons choix en première ronde, mais de connaître du succès dans les rondes subséquentes. Depuis quelques années, ce n’est plus le cas.

Après la rencontre des dépisteurs amateurs des Canadiens, une autre réunion attend Marc Bergevin, mais cette fois avec les dépisteurs professionnels qui doivent préparer la liste d’épicerie pour la date limite des transactions.