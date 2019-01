Tiger Woods bientôt de retour sur les verts

Tiger Woods entamera sa saison 2019 le 24 janvier à l'Omnium Farmers Insurance à Torrey Pines, un parcours qu’il connaît bien et sur lequel il a connu beaucoup de succès.

Les organisateurs du tournoi en ont fait l’annonce mercredi.

L’Américain, qui a surpris le monde du golf en effectuant un retour au jeu spectaculaire en 2018 après avoir subi une quatrième opération au dos, a remporté l'Omnium Farmers Insurance à sept reprises pendant sa carrière. Sa dernière victoire sur le parcours en bord de mer à San Diego remonte à 2013. Il a aussi gagné les Internationaux des États-Unis à cet endroit en 2008.

L’an dernier, il avait terminé au 23e rang à Torrey Pines.

Toutefois, il a rapidement retrouvé la forme en décrochant le deuxième rang au Championnat Valspar moins de deux mois plus tard. La semaine suivante, il a fini cinquième à l'Invitation Arnold Palmer.

Il a réalisé son plus grand fait d’armes de la saison en remportant le Championnat du circuit le 23 septembre. Il s’agissait de sa 80e victoire en carrière et sa première en plus de cinq ans.

Woods est également passé à un cheveu de décrocher son 15e titre majeur en carrière en terminant deuxième au Championnat de la PGA au mois d’août. De plus, il a obtenu une sixième place à l’Omnium britannique.

De son propre aveu, Woods a été un peu trop actif en 2018, lui qui a pris part à 18 événements. Jusqu’à maintenant, l’ancien numéro 1 mondial s’est engagé à disputer 11 tournois, dont les quatre majeurs ainsi que l'Omnium Genesis, un événement organisé par sa fondation qui sera disputé du 11 au 17 février, selon le quotidien «USA Today».

Plusieurs autres grands noms du golf croiseront le fer à Torrey Pines, dont le champion en titre Jason Day et le numéro 1 mondial, Justin Rose. Woods entamera la saison au 12e rang mondial.