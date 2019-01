Rémi Garde de passage à «JiC»

L'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal Rémi Garde sera de passage dans les studios de «JiC» ce soir, à compter de 17h35.

«Nous avons essayé de mener à bien un certain nombre de dossiers. On a déjà fait pratiquement tout ce qu’on voulait et pouvait faire», avait-il dit à TVA Sports il y a quelques jours, en marge du repêchage de la MLS à Chicago.

Mais que sont ces dossiers dans lesquels il pourrait encore y avoir des développements d'ici le début de la campagne? On en saura peut-être davantage ce soir. À suivre...