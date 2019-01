Luguentz Dort: vous ne l'arrêterez pas

Le Québécois Luguentz Dort, un joueur de basketball très prometteur, a connu un début de saison canon avec les Sun Devils d'Arizona State.

Il a notamment marqué 28 et 25 points à ses deux premiers matchs.

«Personne ne savait nécessairement qu'il aurait cet impact-là aussi tôt dans la saison. Je pense que c'est plutôt ça qui étonne tout le monde», affirme Nelson Ossé, qui a été le premier entraîneur du jeune homme dans Parc Extension, à Montréal.

Il joue maintenant un rôle de conseiller auprès de l'athlète de 19 ans. Et il est très fier de lui.

«Il veut juste gagner. Qu'il en "score" 20, ou deux, s'il gagne, c'est ça qui lui fait plaisir.»

Dort fait désormais partie des 20 meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la NBA. Bien que flatteur, ce statut lui amène aussi une certaine pression.

«Le fait que le monde commence à voir qui je suis et de voir mon nom dans des "mock drafts" et tout, c'est quelque chose que j'utilise comme motivation et ça me motive à travailler plus fort et à atteindre mon but.»

