John Scott a frôlé la mort

L'ancien joueur des Canadiens de Montréal John Scott a vécu une histoire terrifiante le week-end dernier, chez lui, à Traverse City au Michigan.

L'homme de 36 ans voulait faire une patinoire pour ses enfants sur un lac, mais la glace a cédé sous ses pieds et il est tombé dans l'eau.

Heureusement, il est tombé près de son quai et c'est grâce à cela qu'il est encore en vie aujourd'hui.

«Je n'ai pas été en mesure de sortir de l'eau lors de mes trois ou quatre premières tentatives parce que j'étais trop mouillé, a-t-il raconté à The Athletic.

«Je me suis demandé à ce moment si je devais crier pour que le pêcheur au loin vienne me sauver, mais je me suis demandé comment il allait me sortir de là. Mes enfants jouaient à l'intérieur et ils n'allaient pas m'entendre.

«Il n'y avait aucune façon de me sortir de là autrement qu'en m'aidant avec le quai. J'ai finalement trouvé, je ne sais trop comment, un solide morceau de glace pour mettre mon pied dessus et j'ai alors réussi à m'en sortir.»

Scott a ajouté qu'il laisserait tomber le hockey sur le lac cet hiver pour aller à la patinoire locale avec ses enfants.

Heureux d'être encore en vie aujourd'hui, Scott a partagé sur son compte Instagram les images du trou qu'il a lui-même créé en tombant dans l'eau.