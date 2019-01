Deux autres anciens des Expos honorés avant les parties des Blue Jays

Deux autres anciens joueurs des Expos de Montréal seront honorés avant les cérémonies d’avant-match des deux rencontres préparatoires que disputeront les Blue Jays de Toronto contre les Brewers de Milwaukee les 25 et 26 mars au Stade olympique de Montréal.

Il s’agit des lanceurs Ross Grimsley et Javier Vazquez. Ceux-ci se joindront à Jose «Coco» Laboy, Brad Wilkerson, Mike Fitzgerald et Steve Renko qui ont déjà confirmé leur présence. L’ancien gérant des Expos Felipe Alou devrait aussi y être, si santé lui permet.

Comme tous ces gens, Grimsley et Vazquez participeront aussi, le dimanche 24 mars, au gala de célébrités «Expos Fest» à Laval. D’autres anciens joueurs, dont Dennis «Oil Can» Boyd, Tim Burke et Tim Foli, y sont par ailleurs attendus.

À propos de Grimsley, il a évolué durant trois saisons à Montréal de 1978 à 1980. Il est d'ailleurs le seul artilleur des Expos à avoir remporté 20 rencontres en une saison, soit en 1978. L’Américain avait alors aussi participé au match des étoiles. La saison suivante avait été beaucoup moins fructueuse avec une fiche de 10-9 et une moyenne de points mérités de 5,35 par rencontre, contre seulement 3,05 l’année précédente. En 1980, il avait commencé la saison à Montréal, mais il avait été échangé en juillet aux Indians de Cleveland.

De son côté, Javier Vazquez a été repêché par les Expos et il a passé les six premières années de sa carrière à Montréal de 1998 jusqu’en 2003 inclusivement. Lors de ses 14 saisons passées dans les majeures, il a notamment participé au match des étoiles de 2004 dans l’uniforme des Yankees de New York.