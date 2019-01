Un repos salutaire pour Carey Price

Publié aujourd'hui à 07h54

Mis à jouraujourd'hui à 07h55

Vous souvenez-vous du 9 novembre dernier ?

C’était un vendredi. Les Canadiens venaient de tenir un entraînement à Brossard au lendemain d’une défaite lors de laquelle Carey Price avait accordé six buts contre les Sabres de Buffalo.

Cette journée-là, nous étions la veille du match contre les Golden Knights de Vegas. Cette rencontre devait être celle de Carey Price.

Cependant, sentant que son gardien numéro un était ébranlé par ses insuccès répétés depuis le début de la saison, Claude Julien avait annoncé qu’il avait décidé de confier le filet à Antti Niemi plutôt qu’à Price.

Les Canadiens sont ensuite partis pour l’Ouest canadien. Le 13 novembre, l’entraîneur-chef du Tricolore avait de nouveau fait confiance à Niemi pour l’affrontement contre les Oilers à Edmonton.

Finalement, Price avait retrouvé son filet la rencontre suivante soit le 15 novembre contre les Flames à Calgary. Le no 31 avait donc eu six jours pour faire le vide dans le but de retrouver sa confiance.

Deux mois plus tard, il faut reconnaître que Claude Julien avait vu juste. Cette pause a été bénéfique pour l’homme masqué du Bleu-Blanc-Rouge. Les performances de Price le prouvent et les statistiques aussi.

CAREY PRICE

Jusqu’au 8 novembre

12 parties

Fiche : (5-4-3)

Moyenne de buts accordés : 3,07

Taux d’efficacité : .892

Depuis le 15 novembre

24 parties

Fiche : (13-9-1)

Moyenne de buts accordés : 2,43

Taux d’efficacité : .922

Lors des 24 matchs qu’il a joués depuis le 15 novembre, 14 fois Price a accordé deux buts ou moins soit dans 58% des parties qu’il a disputées.

C’est encore plus impressionnant lorsqu’on compile les statistiques de Price depuis le 1er décembre. En 18 parties, il a conservé un dossier de (11-6-0), une excellente moyenne de buts accordés de 2,16 et un très bon taux d’efficacité de .928.

Les statistiques de Price, depuis le 1er décembre, le placent parmi les meilleurs gardiens de la LNH. Il n’y a rien de chauvin, c’est un fait. Point final.

Dans cette séquence, Price a notamment de meilleures statistiques que Pekka Rinne, Andrei Vasilevskiy, Connor Helleybuyck, Sergei Bobrovsky et Braden Holtby.

Maintenant, il doit demeurer en santé.