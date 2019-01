CH: deuxième match en deux soirs

Les Canadiens de Montréal disputeront un deuxième match en deux soirs alors qu’ils croiseront le fer avec les Panthers de la Floride, mardi.

La veille, les hommes de Claude Julien ont vaincu les Bruins de Boston en prolongation, 3-2, grâce à un but de Jeff Petry.

Le Tricolore est désormais en position de première équipe repêchée au classement de l’Association de l’Est et a remporté ses deux dernières rencontres et six de ses 10 derniers duels.

Du côté des Panthers, ils ont perdu leurs six dernières parties. En fait, la formation de la Floride n’a pu remporter la victoire en 2019. Avec 42 points au classement, les Panthers sont au 13e rang du classement de l’Est.

Le gardien partant des Canadiens n’a toujours pas été dévoilé. C’est Carey Price qui a affronté les Bruins, la veille.