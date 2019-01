L’incident Sergei Bobrovsky: la vraie raison

Un manque de sang-froid aurait mené à la suspension du gardien des Blue Jackets de Columbus Sergei Bobrovsky, tenu à l’écart pour un match par son organisation la semaine passée.

D’après le site The Athletic, le vétéran n’a pas apprécié du tout son remplacement durant la partie du 8 janvier face au Lightning de Tampa Bay. Cette source a précisé qu’après son départ de la patinoire en troisième période, Bobrovsky s’est immédiatement dirigé au vestiaire pour prendre sa douche et enfiler des vêtements propres, et ce, même si l’affrontement n’était pas encore terminé. Ainsi, si son adjoint Joonas Korpisalo avait subi une blessure ou avait été aux prises avec un bris d’équipement, aucun gardien n’aurait pu prendre sa place.

Aussi, il semble que l’incident ait soulevé l’ire de l’entraîneur-chef John Tortorella. Les Jackets ont éventuellement puni le Russe, qui n’était pas en uniforme pour le duel de jeudi contre les Predators de Nashville. Il a également vu Korpisalo défendre le filet des siens samedi face aux Capitals de Washington. Bobrovsky a renoué avec l’action dimanche, dans une victoire de 7 à 5 aux dépens des Rangers de New York.

L’athlète de 30 ans présentait un dossier de 19-13-1, une moyenne de buts alloués de 2,94 et un taux d’efficacité de ,903 avant la joute de mardi contre les Devils du New Jersey.