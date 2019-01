Les Raiders pourraient rester à Oakland en 2019

Les Raiders d’Oakland pourraient disputer une dernière saison à Oakland en 2019 avant leur déménagement à Las Vegas.

La Coliseum Authority, le groupe qui gère le Coliseum d’Oakland, et la formation de la NFL devraient se rencontrer bientôt pour tenter de trouver un terrain d’entente, selon le quotidien «The Mercury News».

«Nous pouvons encore nous entendre. Je ne sais pas à quel point les chances sont bonnes, mais c’est encore possible», a indiqué Scott McKibben, le directeur de la Coliseum Authority.

Les Raiders avaient mis fin aux négociations dans le but de signer un bail pour jouer à Oakland en 2019 en décembre, quand la Ville a lancé une poursuite contre l’équipe et la NFL à cause du déménagement prévu de l’organisation.

Si jamais les Raiders abandonnent l’idée de jouer à Oakland, leurs destinations les plus probables seraient le Levi’s Stadium, le domicile des 49ers de San Francisco, ou l’Oracle Park, le stade des Giants de San Francisco, selon le réseau CBS Sports.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a indiqué qu’il voulait savoir où les Raiders allaient jouer en 2019 en janvier ou au début du mois de février pour que la ligue puisse préparer le calendrier de la prochaine saison.

Si tout se passe comme prévu, les Raiders déménageront à Las Vegas en 2020, dans leur nouveau stade d’une valeur de 1,9 milliard $.