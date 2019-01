Le Tricolore surprenant et excitant

Publié aujourd'hui à 15h10

Mis à jouraujourd'hui à 15h17

À tous les matins lorsque je réveille mon fils pour l’école, il me pose la même question: est-ce que le Canadien a gagné?

J’ai répondu «oui» à Mathias. Même s’il était six heures du matin, ses yeux sont devenus grands et le réveil a été immédiat. Il était à la fois surpris et impressionné que le Tricolore ait battu les Bruins à Boston.

À ses yeux, puisque Boston a été pour la grande majorité de la saison dans le top 3 de la division, c’était un match difficilement prenable.

Je pense que Mathias n’était pas le seul à penser ainsi même si les deux équipes ne sont séparées que de deux points.

Mon garçon m’a demandé de lui donner des détails du match. Il voulait savoir qui avait marqué. Il voulait avoir le plus de détails possible. Pas le temps d’aller voir les faits saillants sur TVA Sports. Pas le temps d’ouvrir la tablette. II voulait les infos là, sur le champ!

Évidemment, je lui ai décrit le but de Jeff Petry - style baseball - qui profitait d’un retour de lancer sur un tir menaçant de Max Domi. «Encore un but gagnant en prolongation?» m’a-t-il répondu. Mon fils est un défenseur alors il fait une fixation sur les défenseurs.

Je lui ai décrit le but de Paul Byron qui a enfin débloqué offensivement. Je lui ai expliqué que sur la séquence qu'il avait contourné Patrice Bergeron l’un des meilleurs attaquants dans les deux sens de la patinoire dans la LNH. Faut le faire!

La troisième chose que j’ai mentionnée était le jeu du gardien. Selon moi, les Bruins ont contrôlé le jeu une bonne partie de la rencontre. La différence a été Carey Price.

Quand Price joue comme il l’a fait hier, les Canadiens se donnent une chance de rivaliser avec n’importe quelle équipe de la ligue.

«Quel a été le plus bel arrêt de Price? Qui a été le plus dangereux? Comment Weber a-t-il joué? Le Canadien se situe ou au classement?» Les questions étaient interminables. J’ai dit à mon garçon de se préparer sinon il allait être en retard pour l’école à ce rythme!

Un joueur que j’ai oublié de mentionner dans mon analyse était Nicolas Deslauriers. Heureusement, Price, lui, ne l’avait pas oublié après la rencontre. Le cerbère a signifié l’importance de son combat avec Kevin Miller au centre de la glace. Soudainement, on avait l’impression d’être replongé dans les années 70 et 80 lorsque la rivalité Canadiens-Bruins était à son paroxysme. Nul doute, ce combat a inspiré Montréal.

Hier, le Canadien nous a démontré de quoi il est capable. Non, ce n’était pas parfait. Mais les hommes de Claude Julien se sont présentés et se sont battus (au sens propre et figuré).

S’il maintient le cap et continue de fournir ce genre d’effort, peut-être qu’un matin je pourrai répondre à mon garçon que non seulement le Canadien a gagné, mais qu’en plus il s’est taillé une place en séries. Ce serait certainement pleinement mérité pour une équipe qui, à part quelques petites mauvaises séquences ici et là, joue du hockey franchement excitant cette saison.

Et là, la série de questions viendra. «Qui le CH affrontera-t-il en première ronde? Quelle est sa fiche contre cette équipe? Qui est le meilleur.................»