Le premier trio des Blue Jackets s’éclate contre les Devils

Les Blue Jackets ont été propulsés par la fougue de leur premier trio et ils ont aisément vaincu les Devils du New Jersey 4 à 1, mardi soir, à Columbus.

L’unité composée de Pierre-Luc Dubois, Cam Atkinson et Artemi Panarin a récolté un total de six points dans ce duel.

Leurs succès ont débuté dès la première minute de jeu, quand Atkinson a redirigé un passe du Québécois derrière Keith Kinkaid. Avant la fin de l’engagement, Panarin a également touché la cible avec l’aide du petit attaquant. Le Russe est sur une très bonne séquence présentement, lui qui a inscrit neuf buts et autant de mentions d’aide en 11 joutes.

Pour sa part, Dubois a fait scintiller la lumière rouge lors de la deuxième période. Profitant d’un avantage numérique, il a décoché un tir précis du haut des cercles de mise au jeu. Le joueur de deuxième année a maintenant amassé 42 points, dont 17 buts, en 46 parties cette saison. Il est à seulement six points de son total de l’an dernier.

L’autre réussite des «Jackets» a été l’œuvre de Boone Jenner, tandis que l’unique but des Devils a été réussi par Blake Coleman.

Les Islanders freinent les Blues

À New York, les Islanders ont freiné la séquence de victoire des Blues de St. Louis à trois en les battants 2 à 1 en prolongation.

C’est Valtteri Filppula qui a mis fin à la plus longue séquence heureuse de l’équipe du Missouri en 2018-2019. Jordan Eberle a été l’autre joueur des vainqueurs à battre Jordan Binnington.

Dans ce duel, David Perron a déjoué Robin Lehner et a ainsi été en mesure de noircir la feuille de pointage pour une 12e partie de suite, ce qui représente la plus longue séquence active dans le circuit Bettman. Lors de celle-ci, il a amassé six buts et neuf passes décisives pour 15 points.

Toute une soirée pour Mika Zibanejad

Au Madison Square Garden, Mika Zibanejad a inscrit pas moins de quatre points dans un gain de 6 à 2 des Rangers de New York sur les Hurricanes de la Caroline.

Le Suédois de 25 ans a touché la cible deux fois en première période et s’est fait complice des réussites de Pavel Buchnevich en deuxième et en troisième.

Le héros du jour a été particulièrement efficace en avantage numérique, inscrivant trois de ses points lorsqu’un joueur des Hurricanes était au cachot.

Outre Zibanejad, Mats Zuccarello et Tony DeAngelo ont également bien fait avec respectivement trois mentions d’aide et deux buts.

Les répliques des perdants sont venues du bâton de Saku Maenalanen, qui a maintenant cinq points en huit parties depuis son rappel des Checkers de Charlotte, dans la Ligue américaine de hockey, en début janvier.