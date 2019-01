Laurent Duvernay-Tardif de retour avec les Chiefs

Le nom de Laurent Duvernay-Tardif a été retiré de la liste des blessés par les Chiefs de Kansas City, mardi, et le Québécois pourrait donc affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de la finale de l’Association américaine de la NFL, dimanche prochain.

L’équipe du Missouri devait décider du sort de son garde qui aurait pu demeurer sur le carreau pour le reste des matchs éliminatoires.

We have activated Laurent Duvernay-Tardif from injured reserve to the 53-man roster.



Ron Parker has been waived. pic.twitter.com/MAVhNkN2bh