L’ancien capitaine de l’Impact voit grand

Pour la troisième année, l’ancien capitaine de l’Impact, Patrice Bernier, va réunir une brochette d’invités dans le cadre de l’événement Patrice Bernier et ses amis, qui aura lieu le 16 février au Centre Pierre-Charbonneau.

Il s’agit d’un match de futsal, du soccer intérieur, qui opposera d’anciens joueurs de soccer et des vedettes de divers milieux.

L’événement grandit progressivement d’année en année et après avoir versé 12 000 $ à la Maison d’Haïti l’an passé, Bernier s’associe à une deuxième œuvre, soit la Fondation Bon départ.

«Chaque année on se demande ce qu’on peut faire pour se dépasser, a précisé l’ancien numéro 8 du Bleu-blanc-noir. On a plus de commanditaires et on peut maintenant s’attacher à deux causes.»

À mesure que ce match des étoiles prend de l’ampleur, Bernier espère qu’il débordera du monde du soccer pour toucher l’ensemble de la communauté sportive.

Rôle à jouer

«Il y a beaucoup de matchs de hockey caritatifs, je veux que le soccer puisse jouer son rôle dans ça aussi», a ajouté Bernier.

«Le but c’est de dépasser la communauté de soccer.»

Il cite d’ailleurs en exemple un participant de la seconde édition qui s’est converti au soccer après une participation qu’il a de toute évidence appréciée.

«L’an passé, on avait Olivier Primeau, qui n’avait jamais joué au soccer et qui participe maintenant à des ligues.»

Et quand il parle de l’expansion que pourrait prendre cette journée dans les prochaines années, Bernier se prend à rêver un peu.

«On voudrait être un jour dans un plus gros amphithéâtre. On rêve à la Place Bell ou au Centre Bell, on ne sait jamais.»

Vedettes

La liste des vedettes qui participeront à ce match amical est déjà longue et continuera de s’allonger.

Les noms d’Évelyne Audet, Jérémy Filosa, Jonathan Beaulieu-Bourgault, Tony Marinaro, Patrick Langlois, Renaud Blanchet (Occupation Double), Ali Gerba, Sandro Grande, Meeker Guerrier, Georges Laraque, Jean Pascal, Kevin Raphaël, Andy Mailly-Pressoir, Vincent Destouches, Wandrille Lefèvre et Reda Agourram sont déjà confirmés.

Pour diriger les deux formations, on s’est assuré les services de Ronald Hilaire, des Redmen de McGill, de même que Jean-Charles Lajoie, de TVA Sports.

En préambule de la rencontre, on présentera également un match de la Première ligue de futsal du Québec féminine opposant Cinque Stelle FC au Sporting Montréal.

Et quant au plat de résistance, même si le but est d’abord de s’amuser et de divertir, Patrice Bernier assure qu’il prendra la chose au sérieux.