Jonathan Huberdeau en a marre de ne pas faire les séries

En sept saisons dans la LNH, Jonathan Huberdeau n’a participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires avec les Panthers.

Lors du printemps 2016, la formation floridienne s’était inclinée en six parties face aux Islanders dès le premier tour.

Si la tendance se maintient, le joueur natif de Saint-Jérôme pourrait manquer la danse du printemps à nouveau cette année.

«Je veux faire les séries! Je suis un peu tanné!», a expliqué Huberdeau avant le match des Panthers contre le Tricolore, mardi. «C’est ma 7e année ici et j’ai fait une fois les séries. Ce n’est pas plaisant d’avoir de longs étés.»

Les Panthers ne connaissent pas une saison à la hauteur des attentes. La troupe de Bob Boughner se retrouve actuellement au 6e rang de la section Atlantique après avoir perdu ses six derniers matchs.

«On a une bonne équipe, mais présentement, on est «flat» un peu et on ne travaille pas assez fort.»

«Il faut produire sur la patinoire parce que sinon, ils vont changer des affaires», a-t-il ajouté.

Huberdeau est le premier marqueur des Panthers avec 47 points en 44 matchs cette saison. Il affiche toutefois le pire différentiel de l'équipe avec -22.

Voyez l’entrevue intégrale de Jonathan Huberdeau dans la vidéo ci-dessus.