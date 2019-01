Gallagher, le «Road Warrior»

Dans son éditorial du jour livré comme toujours en début d’émission, Jean-Charles Lajoie a vanté sans retenue les mérites de Brendan Gallagher.

Le coloré animateur de la nouvelle quotidienne de TVA Sports a été impressionné par la performance du coriace attaquant contre les Bruins à Boston.

«Gallagher a marqué un autre gros but, encore à l’étranger. Il est "The Road Warrior"! Je ne suis pas loin de me commander un chandail numéro 11.

«À mon sens, il a sauvé la vie de son coéquipier Max Domi, qui a été frappé dans le dos par Zdeno Chara, le mammouth de 7 pieds 14 et 422 livres. Dans l’art de bien faire les petites choses, il a été extraordinaire.»

Voyez cet édito dans la vidéo ci-dessus.

«JiC» y louange deux autres artisans de la victoire à Boston : Paul Byron et Carey Price.