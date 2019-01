Et si Jack Hughes se retrouvait avec l’Avalanche...

La mauvaise saison des Sénateurs d’Ottawa pourrait jouer un vilain tour au directeur général Pierre Dorion, qui risque de voir l’espoir Jack Hughes lui passer sous le nez au prochain repêchage en vertu d’un choix de première ronde échangé à l’Avalanche du Colorado.

Ce scénario hypothétique flotte dans l’air alors que les Sénateurs et l’Avalanche doivent s’affronter, ce mercredi, à Ottawa.

Hughes pourrait en effet se retrouver avec l’Avalanche. La première sélection des Sénateurs en 2019 appartient à l’organisation du Colorado à la suite de la transaction ayant envoyé Matt Duchene à Ottawa en novembre 2017.

Selon les modalités de l’échange, les Sénateurs avaient l'option de conserver leur premier choix au plus récent repêchage ou encore celui de 2019. Or, Dorion a préféré utiliser sa sélection de l’an dernier - la quatrième au total - pour mettre la main sur l’attaquant Brady Tkachuk.

«Par sa ténacité, sa combativité et son éthique de travail, il a les qualités qui, nous le savons, profiteront à l'équipe maintenant et longtemps dans le futur, avait observé Dorion, au moment de consentir un contrat d’entrée de trois ans à Tkachuk en août dernier. Surtout, Brady nous a montré par sa maturité qu'il peut être facile à diriger, engagé envers l'esprit d'équipe et déterminé à nous aider à renforcer notre chimie d'équipe. Pour toutes ces raisons, il est un excitant jeune joueur dont nous voulons soutenir la croissance et le développement.»

Au bas du classement

Si les Sénateurs ne regrettent pas d’avoir choisi Tkachuk, qui a inscrit 21 points en 35 matchs cette saison, le prochain repêchage pourrait venir hanter l’organisation d’Ottawa.

Actuellement dans les bas-fonds du classement général de la Ligue nationale, avec une maigre récolte de 39 points en 46 matchs, les Sénateurs (17-24-5) risquent d’obtenir le premier choix lors du tirage au sort. Le club qui terminera au 31e et dernier rang aura effectivement 18,5% des chances de parler en premier, tout en s’assurant d’obtenir l’une des quatre sélections initiales.

En plus de Hughes, présenté comme le principal espoir en vue de l’encan annuel, le Finlandais Kaapo Kakko pourrait aussi être une bonne prise lors du repêchage de 2019, qui se tiendra les 21 et 22 juin à Vancouver.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Duchene deviendra joueur autonome sans compensation, le 1er juillet, s’il ne parvient pas à s’entendre avec les Sénateurs pour un nouveau contrat.