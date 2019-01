Ernest Jackson reste à Montréal

Les Alouettes de Montréal ont conclu mardi une nouvelle entente d'une saison avec le receveur de passes Ernest Jackson.

L’athlète de 6 pi et 2 po et 220 lb n’a pas connu une grande année au sein de l’équipe en 2018, échappant plusieurs ballons au moment inopportun. Il a totalisé 642 verges et un touché en 52 attrapés pendant la campagne.

Jackson s’était joint aux Moineaux en février 2017, quelques mois après avoir remporté la coupe Grey dans l’uniforme du Rouge et Noir d’Ottawa. Il avait été nommé au sein de la formation des étoiles de la Ligue canadienne de football (LCF) cette même année.

En carrière, il a disputé 97 joutes dans la LCF, récoltant 4862 verges et 27 majeurs en 364 réceptions.