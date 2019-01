Max Domi était sur la glace lorsque les officifels ont refusé un but à Artturi Lehkonen, en deuxième période du match de mardi, et il les a nargué quelques minutes plus tard.

Le no 13 s'est emparé d'une rondelle libre à gauche de James Reimer pour faire 3-1 Montréal. Il a ensuite fait un geste pour confirmer aux arbitres que le filet était bon.

Domi n'avait pas enfilé l'aiguille à ses 17 matchs précédents.