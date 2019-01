«Le combat le plus important de ma vie» - Oscar Rivas

Le boxeur d’origine colombienne Oscar Rivas montera dans le ring, vendredi prochain, à Verona dans l’État de New York, où il croisera le fer avec l’Américain Bryant Jennings pour le titre International des poids lourds de l’IBF.

Et de l’aveu de Rivas (25-0-0, 17 K.-O.), il s’agira du combat le plus important de sa carrière.

«C’est le combat le plus important de ma vie, a indiqué Rivas lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports, lundi. Je sais que c’est un boxeur très dangereux, plus grand que moi, mais j’ai beaucoup confiance en moi, en mes capacités de boxeur.

«Je sais que ce ne sera pas un combat facile. Je sais que Jennings travaille bien dans les longues distances. Je pense que ça va être un combat très intéressant.»

Jennings (24-2-0, 14 K.-O.) est un boxeur très dangereux. Il a même si affronté le légendaire Wladimir Klitschko, il y a un peu moins de quatre ans. Il avait alors subi une défaite par décision unanime.

Rivas, de son côté, dit avoir appris de sa dernière performance au début décembre face au Brésilien Fabian Maldonado.

«Je me dois d’être plus concentré, et ce, dès le moment où j’entre dans le ring, a continué Rivas. À mon dernier combat, j’étais trop gentil. J’ai besoin d’être plus agressif.

