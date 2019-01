La conjointe d’Adonis Stevenson s’ouvre à JiC

La conjointe d'Adonis Stevenson, Simone God, se livrera à Jean-Charles Lajoie pour la première de la nouvelle émission JiC ce soir sur les ondes de TVA Sports.

Ne manquez pas cet entretien dès 17h ce soir.

Dans cette entrevue exclusive, celle qui partage la vie du boxeur racontera les moments qui ont suivi le dernier combat de Stevenson le 1er décembre dernier au Centre Vidéotron. À travers la tristesse et l'angoisse, il y a aussi eu beaucoup d'espoir.

Des collaborateurs de renom

L’animateur débattra par ailleurs avec des collaborateurs occasionnels, fanatiques de sport et provenant de tous les milieux. Les noms de Patrick Lalime, Stéphane Auger, Derek Aucoin, Patrice Bernier, Hassoun Camara et Alain Chainey ont ainsi été dévoilés, un peu plus tôt cette semaine.

À ceux-ci s’ajouteront des experts de TVA Sports tels que Louis Jean, Charles-Antoine Sinotte, Jean-Philippe Bertrand, Frédéric Lord, Vincent Destouches, Nicolas A Martineau, Nancy Audet et Mikaël Lalancette, ainsi que leurs confrères du Journal de Montréal, le columniste Réjean Tremblay, et Mario Dumont de TVA Nouvelles. De plus, Kevin Dubé et Stéphane Cadorette du Journal de Québecs’assureront de couvrir l’actualité sportive de la Vieille Capitale.

Des artistes passionnés de sport dont Patrick Huard, Patrice Robitaille, Adib Alkhalidey, Jean-Michel Dufaux, Hugo Giroux et Ricardo Trogi passeront en studio au cours de la saison pour parler à tous les fans de sport au Québec.

Lajoie était d'ailleurs de passage sur le plateau de l'émission Les Partants, lundi, pour discuter notamment de son nouveau projet.

Vous pouvez d'ailleurs voir un aperçu de cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.