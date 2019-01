Lionel Messi établit une marque historique!

Lionel Messi aux quatre cents coups! Le capitaine du FC Barcelone a inscrit dimanche contre Eibar son 400e but en Championnat d'Espagne, une nouvelle barre symbolique pour celui qui est depuis 2014 le meilleur buteur absolu de l'histoire de la Liga.

Il est le premier joueur de l'histoire à marquer 400 filets avec la même équipe, toutes ligues européenes confondues.

Avec un but de Messi et un doublé de Luis Suarez, le leader Barcelone a balayé Eibar 3-0 dimanche pour la 19e journée, conservant cinq longueurs d'avance sur l'Atlético Madrid et creusant l'écart sur Séville, troisième.



Au Camp Nou, Suarez a marqué d'un tir croisé après une série de une-deux splendides avec Philippe Coutinho (19e), puis il a récidivé d'un petit extérieur du pied en angle fermé (59e), portant à 14 buts son bilan en Liga cette saison.



Quant à Messi, servi par Suarez, il a marqué d'un tir croisé du gauche (53e) le 400e but de sa prolifique carrière en Liga, riche de 435 matches. L'Argentin, meilleur buteur historique de l'épreuve espagnole, domine aussi le classement du "pichichi" cette saison avec 17 buts.



Au classement, le FC Barcelone (1er, 43 pts) maintient à distance l'Atlético (2e, 38 pts), tombeur de Levante 1-0 à la mi-journée. Et l'écart sur Séville (3e, 33 pts) est désormais passé à dix points après la défaite 2-0 des Andalous à Bilbao.