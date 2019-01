Les sourires reviennent chez l’Armada

Grâce notamment à l’attaquant Tyler Hylland, auteur d’un tour du chapeau, l’Armada de Blainville-Boisbriand a effacé un retard de trois buts pour s’imposer 7 à 4 aux dépens du Phoenix à Sherbrooke, dimanche.

Humiliée 12 à 1 par les Voltigeurs de Drummondville deux jours auparavant, l’équipe des Basses-Laurentides se dirigeait pourtant vers une autre défaite. Toutefois, après avoir retraité au vestiaire avec un retard de 4 à 1 au terme des 20 premières minutes de jeu, elle a frappé cinq fois en période médiane.

Outre Hylland, Samuel Bolduc, Alexander Katerinakis, Miguël Tourigny et Maxime Collin ont enfilé l’aiguille dans une cause gagnante. Le gardien Brendan Cregan a repoussé 34 tirs.

L’Armada avait échappé huit de ses 10 parties précédentes et compte 17 gains en 41 sorties cette saison. La formation de l’entraîneur-chef Bruce Richardson occupe le cinquième rang de l’Association de l’Ouest de la LHJMQ. Elle visitera le Drakkar de Baie-Comeau, mardi.

Pour les favoris locaux, qui revendiquent 50 points en 2018-2019, Bobby Dow, Alex-Olivier Voyer, Félix Robert et Samuel Poulin ont touché la cible. Thommy Monette a été chassé du match à mi-chemin de la rencontre après avoir cédé cinq fois en neuf lancers. Dakota Lund-Cornish l’a remplacé et a effectué huit arrêts.

La domination des Huskies se poursuit

Pendant ce temps, les Huskies de Rouyn-Noranda ont savouré un autre triomphe en disposant difficilement des Mooseheads de Halifax 5 à 4 en Nouvelle-Écosse.

La formation de l’Abitibi continue de dominer le classement général de la LHJMQ. Ayant remporté ses cinq derniers duels, elle revendique une fiche de 35-7-1 bonne pour 71 points, soit six de plus que les Voltigeurs. Les Huskies n’ont concédé que 94 buts cette saison, ce qui représente le plus bas total du circuit Courteau.

Jakub Lauko a brisé l’égalité tard en troisième période pour Rouyn-Noranda, qui a eu le dessus 38 à 28 au chapitre des lancers.

Autres résultats

Ailleurs dans la LHJMQ, les Wildcats de Moncton ont fait plaisir à leur public en défaisant les Islanders de Charlottetown 4 à 1. Jeremy McKenna a réussi un doublé, tandis qu’Alexander Khovanov a obtenu trois aides dans le camp des favoris de la foule.

Du côté du Saguenay, les Foreurs de Val-d’Or se sont inclinés 4 à 3 devant les Saguenéens de Chicoutimi, encaissant un deuxième revers en autant de jours au Centre Georges-Vézina. Théor Rochette a amassé un but et deux aides pour les vainqueurs, qui ont décoché 20 tirs durant la période médiane.