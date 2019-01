Une 8e finale d’association de suite pour les Pats

Tom Brady ne faisait pas ses 41 ans dimanche quand il a mené les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vers une convaincante victoire de 41 à 28 contre les Chargers de Los Angeles, dimanche, au Gillette Stadium.

Le quart-arrière étoile a ainsi permis à son équipe de se qualifier pour la finale de l’Association américaine pour une huitième année de suite. Dimanche prochain, les Patriots batailleront avec les Chiefs, à Kansas City, pour une place au Super Bowl.

Brady a terminé la rencontre avec 343 verges de gains et un touché. Phillip Dorsett a attrapé sa seule passe payante.

Sony Michel et Julian Edelman ont été les autres vedettes dans la victoire. Michel, un porteur de ballon de première année, a été impitoyable envers la défense des Chargers en traversant la ligne des buts à trois reprises. Il a aussi obtenu 129 verges en 24 courses.

Edelman, quant à lui, a capté neuf passes pour 151 verges.

Les Patriots ont assommé les Chargers en première demie en inscrivant leurs cinq majeurs au cours des 30 premières minutes de jeu. Ils se sont contentés de deux placements en deuxième demie.

Du côté des Chargers, Philip Rivers, qui n’a encore jamais participé au Super Bowl, a complété 25 de ses 51 passes pour 331 verges et trois touchés. Il a aussi été victime d’une interception.

Keenan Allen a attrapé une des passes de touché de Rivers. Le receveur n’a capté que deux ballons, mais il a tout de même amassé 75 verges.