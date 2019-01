Le rêve de tout jeune hockeyeur québécois

Pour une 20e année, des centaines de jeunes ont pu réaliser leur rêve en sautant sur la glace du Centre Bell, dimanche à Montréal.

C’était le festival de hockey mineur ESSO. Trente équipes de partout à travers le Québec s’affrontaient sur la glace de leurs idoles. Les 30 équipes sélectionnées sont celles qui avaient soumis la photo d’équipe la plus originale.

Pour l’occasion, on fait rouler le Centre Bell au complet. Et surprise! Le propriétaire et président des Canadiens, Geoff Molson, était sur place pour encourager sa joueuse préférée.

Voyez le reportage d’Andy Mailly-Pressoir dans la vidéo ci-dessus.