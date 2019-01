Anthony Duclair imite Rick Nash!

Anthony Duclair n’aurait pu trouver un meilleur moyen de rendre hommage à Rick Nash.

Quelques jours après avoir annoncé sa retraite, Nash a été honoré en marge de la rencontre opposant les Blue Jackets aux Rangers de New York, dimanche à Columbus. Accompagné de ses enfants et de sa femme, le gagnant d’un trophée Maurice Richard a effectué la mise au jeu protocolaire.

En première période, Duclair a procuré un sentiment de déjà-vu aux partisans des «Jackets» en battant un défenseur de vitesse avant de tirer dans la partie supérieure. Ce superbe but n’était pas sans rappeler les meilleurs moments de Nash, ailier puissant et rapide qui pouvait donner quantité de maux de tête à l'équipe adverse. Voyez le but de Duclair dans la vidéo coiffant l'article!