Les Islanders perdent du terrain sur le Canadien

Luttant pour une place en séries éliminatoires avec le Canadien de Montréal, les Islanders de New York se sont inclinés 2 à 1 face aux Rangers samedi après-midi au Barclays Center.

Il s’agit d’un rare revers par les temps qui courent pour les Islanders, qui ont remporté six de leurs huit derniers matchs, et 10 de leurs 13 derniers. Ils s’étaient d’ailleurs imposés 4 à 3 jeudi face aux Rangers, au Madison Square Garden.

«Je trouve que nous avons joué un meilleur match cette fois-ci, a indiqué l’entraîneur-chef des insulaires, Barry Trotz, au site internet de la Ligue nationale de hockey (LNH). J’utilise toujours l’adage suivant : "c’est dans ces moments que les dieux du hockey te punissent". Nous avons frappé quelques poteaux et nous n’avons pas été en mesure de capitaliser.»

Le Québécois Anthony Beauvillier a bien tenté d’aider la cause des Islanders en inscrivant son 12e but de la saison, en deuxième période. Les Rangers ont toutefois répliqué par le biais de Filip Chytil avant la fin de l’engagement. Puis, Mats Zuccarello a inscrit le but vainqueur avec cinq minutes à écouler au troisième tiers.

Malgré le revers, le gardien des Islanders Robin Lehner a bien fait en repoussant 24 des 26 tirs dirigés vers lui. Alexandar Georgiev a toutefois réussi à mener les Rangers à la victoire avec ses 24 arrêts.

«C’était difficile, une bataille difficile, a exprimé le défenseur Johnny Boychuk. C’était un bon match, mais ils ont profité d’un bond favorable à la fin de la partie. On doit maintenant mettre ça derrière nous, car nous jouons dès demain [dimanche]. On doit être prêt, car ce sera un duel important pour nous.»

Les Islanders, qui ont maintenant une fiche de 24-15-4, se mesureront à la meilleure équipe de la LNH, dimanche, alors que le Lightning de Tampa Bay sera de passage dans la mégalopole américaine.

Hischier s’illustre dans un gain des Devils

Après avoir perdu leurs trois matchs précédents, les Devils du New Jersey ont renoué avec la victoire samedi après-midi au Prudential Center, où ils ont défait les Flyers de Philadelphie par la marque de 3 à 2. Nico Hischier a mené la charge pour l’équipe locale avec un but et une mention d'aide.

L’attaquant de 20 ans a marqué son 13e filet de la saison au deuxième vingt. Après avoir intercepté une passe de Travis Sanheim en zone neutre, il a filé seul devant le gardien Carter Hart qu’il a habilement déjoué d’un tir du revers.

Hischier a également contribué au but gagnant, inscrit par Miles Wood dans la deuxième minute du dernier engagement. Damon Severson a aussi touché la cible pour les Devils.

Du côté des Flyers, James van Riemsdyk et Sean Couturier ont tous deux réussi à déjouer le gardien Mackenzie Blackwood. Couturier s’est toutefois inscrit au pointage alors qu’il ne restait que deux secondes à faire au temps réglementaire.

Blackwood a signé sa quatrième victoire en sept départs devant le filet des Devils en repoussant 32 des 34 tirs des Flyers. Pour sa part, Hart a cédé trois fois sur 26 lancers.