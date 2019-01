Ryan Getzlaf : «C’est horrible!»

Rien ne va plus chez les Ducks, qui ont perdu un 10e match consécutif, vendredi soir, à Anaheim. Cette fois, ils ont laissé filer une avance de 3 à 0 face aux Penguins de Pittsburgh, qui l’ont finalement emporté 7 à 4.

«C’est horrible de ne pas être capable de gagner un match que tu as mené 3 à 0!», a reconnu Ryan Getzlaf en entrevue avec le site LNH.com.

Le capitaine des Ducks a inscrit un but et une mention d’aide dans la défaite.

«Nous devons apprendre à jouer avec une avance, a renchéri l’attaquant Adam Henrique. Que ce soit par un, deux ou trois buts, nous devons rester solides et garder le pied sur l’accélérateur.»

Après les réussites de Nick Ritchie, Getzlaf et Daniel Sprong au premier vingt, les Ducks ont assisté à la remontée des Penguins, qui ont marqué trois buts en deuxième période et quatre en troisième.

Jake Guentzel a notamment fait mal à l’équipe californienne en réussissant un tour de chapeau.

«Nous avons arrêté de jouer, a indiqué Getzlaf. Ils ne vont pas nous laisser gagner. On a manqué d’énergie, on a commencé à prendre des pénalités, à traîner dans notre zone et à ne pas faire les bons jeux dans les moments cruciaux.»

Carlyle en rajoute

L’entraîneur-chef des Ducks Randy Carlyle en est venu à un constat similaire à celui de Getzlaf.

«L’équipe semble manquer de gaz, a-t-il dit au site officiel de la LNH. Ils étaient plus vites que nous. Quand nous devons retrouver notre énergie et notre aplomb, il semble que nous n’y arrivons pas.»

Selon Getzlaf, l’état actuel des choses à Anaheim oblige une importante réflexion, mais aussi un passage à l’action rapide.

«J’en ai donné 12 de ce type d’entrevues dans les trois dernières semaines. Le message est le même. Nous devons prendre une décision commune. Ça ne va pas juste arriver comme ça (la victoire). Nous devons réfléchir et passer à l’action, à travers tout ce processus.»

Les Ducks, dont la dernière victoire remonte au 17 décembre contre les Penguins, à Pittsburgh, seront de retour en action dimanche contre les Jets, à Winnipeg.