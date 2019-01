Les Rams en finale de l'Association nationale

Le jeu au sol a également fait la différence dans le gain de 30 à 22 des Rams sur les Cowboys de Dallas, au Los Angeles Memorial Sports Arena.

Les porteurs de ballon C.J. Anderson et Todd Gurley III ont respectivement inscrit deux et un majeur pour les vainqueurs. De plus, ils ont tous les deux franchi la barre des 115 verges de gains.

Le botteur Greg Zuerlein a aussi eu son mot à dire avec trois placements.

Chez les Cowboys, le quart Dak Prescott a lancé une passe de touché et inscrit un majeur avec une course. Le porteur Ezekiel Elliott a aussi réalisé un touché sur une course.

La semaine prochaine, les Rams se mesureront au gagnant de l’affrontement entre les Eagles de Philadelphie et des Saints de La Nouvelle-Orléans.