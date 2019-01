Un plateau intéressant pour John Tavares

Poursuivant sa faste production avec les Maple Leafs de Toronto, l’attaquant John Tavares a atteint le plateau des 300 buts, jeudi soir.

«C’est toujours plus satisfaisant quand le tout contribue à une grosse victoire, a commenté Tavares, sur le site web de la Ligue nationale de hockey, après le gain de 4 à 2 des Leafs face aux Devils du New Jersey. Le crédit revient à de nombreux gars avec lesquels j’ai joué pendant ma carrière puisqu’ils ont évidemment été une partie importante pour m’aider à avoir du succès.»

Depuis le début de la présente saison, Tavares a une impressionne récolte de 29 buts en 43 rencontres. Il a d’ailleurs conclu la soirée de jeudi avec deux buts et une mention d’aide.

«Je ne pense pas vraiment à ma production offensive, a assuré Tavares. J’essaie simplement de me présenter et d’être le mieux préparé possible. Je veux être constant. J’essaie de bien jouer défensivement et de trouver différentes façons de produire dans plusieurs situations, que ce soit autour du filet, en périphérie ou sur le jeu de puissance.»

Avec 301 buts précisément, Tavares occupe le 202e rang dans l’histoire de la LNH. À 28 ans, il aura logiquement l’occasion de continuer de gravir les échelons.

Alex Ovechkin dans le top 50

Dans cette veine, c’est l’attaquant Alex Ovechkin, des Capitals de Washington, qui s’est joint au club des 50 meilleurs pointeurs de l’histoire, jeudi. En récoltant son 1171e point en carrière, il a surpassé Bobby Hull au 50e rang.

Ayant marqué 639 buts, Ovechkin se retrouve par ailleurs au 15e rang à ce chapitre, à un seul filet de Dave Andeychuk. Le Russe pourrait, s’il maintient le rythme, réussir la huitième saison de 50 buts ou plus de sa carrière. «Ovi» compte 32 buts en 43 rencontres cette saison.