Mookie Betts arrache 20 millions $ aux Red Sox

Les Red Sox de Boston et Mookie Betts ont été en mesure d’éviter l’arbitrage, vendredi, puisqu’ils se sont entendus sur un contrat d’une saison.

Selon le site internet du baseball majeur, le nouveau contrat du voltigeur lui rapportera 20 millions $, ce qui représente un record pour un joueur éligible à l’arbitrage pour une deuxième année. Il s’agit également d’une augmentation salariale considérable, lui qui empochait 10,5 millions $ en 2018.

Betts a été l’un des éléments les plus importants des champions de la Série mondiale, lors de leur saison régulière record de 108 victoires. Il a d’ailleurs été nommé joueur par excellence dans la Ligue américaine. L’athlète de 26 ans a conclu sa campagne avec la meilleure moyenne au bâton (,346) et le plus de points marqués (129) dans le circuit. Il a également cogné 32 circuits et volé 30 buts.

Le joueur vedette pourra obtenir son autonomie complète à la fin de la saison 2020, ce qui laisse encore deux saisons aux Red Sox pour s’entendre à long terme avec celui qui a été leur choix de cinquième tour au repêchage de 2011.

Les Yankees actifs

Il n’y a pas seulement les Red Sox qui ont été actifs en ce vendredi. Leurs rivaux de toujours, les Yankees de New York, ont également réglé des dossiers contractuels.

La formation d’Aaron Boone s’est d’abord entendue sur une extension de contrat de trois saisons avec le releveur Zach Britton. Ce nouveau contrat lui rapportera 39 millions $ et comprend une option pour la saison 2022.

L’artilleur de 31 ans a obtenu sept sauvetages en 41 apparitions au monticule la saison dernière. Il a également maintenu une moyenne de points accordés de 3,10.

De plus, les «Bombardiers du Bronx» ont annoncé la venue du joueur de deuxième but DJ LeMahieu. L’ancien des Rockies du Colorado recevra 24 millions $ pour les deux prochaines campagnes, selon le site The Athletic.

Jacob deGrom passe à la banque

Comme dans le cas de Betts, le lanceur Jacob deGrom et les Mets de New York ont évité l’arbitrage. Le récipiendaire du trophée Cy Young dans la Ligue nationale en 2018 a obtenu un salaire de 17 millions $, selon le réseau MLB Network.

En 2018, deGrom a terminé sa saison avec la meilleure moyenne de points accordés du baseball majeur, soit 1,70. Malgré cela, il a conclu l’année avec une fiche de 10-9.

Les Mets se seraient également entendus avec le lanceur Noah Syndergaard, mais aucun chiffre n’a encore été avancé dans son cas.