Marcus Stroman évite l’arbitrage

En plus d’échanger le Québécois Russell Martin aux Dodgers de Los Angeles, les Blue Jays de Toronto ont évité l’arbitrage avec le lanceur Marcus Stroman ainsi qu'avec sept autres joueurs, vendredi.

Stroman a obtenu un montant de 7,4 millions pour disputer la prochaine saison à Toronto.

L’organisation torontoise a confirmé en soirée avoir également alloué des contrats pour la prochaine année aux lanceurs Ken Giles, Joe Biagini et Aaron Sanchez, aux joueurs d’avant-champ Devon Travis et Brandon Drury, ainsi qu’aux voltigeurs Randal Grichuk et Kevin Pillar qui étaient tous éligibles à l’arbitrage.

Selon le site web du baseball majeur, les Blue Jays ont par ailleurs conclu une entente d’un an pour 2,5 millions $ avec un autre releveur, soit le droitier David Phelps, dans la soirée de jeudi.