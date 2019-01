Cette semaine dans l’univers de la WWE: le Royaume-Uni à l’honneur

Publié aujourd'hui à 12h51

Le Royaume-Uni est à l’honneur cette semaine. Non seulement NXT Royaume-Uni présente un événement spécial sur la chaîne de la WWE ce samedi, mais en marge de cet événement, la WWE a annoncé qu’elle ouvrait son deuxième centre de performance à Londres en Angleterre. Paul Levesque a dit qu’il s’agissait du premier de plusieurs autres centres de performance à l’extérieur des États-Unis. Celui situé à Orlando est en fonction depuis 2013.

Le but d’ouvrir ces centres est de pouvoir évaluer du talent de partout dans le monde sans avoir à payer pour un visa de travail et sans que la personne soit obligée de déménager aux États-Unis. Si jamais la personne est si talentueuse que la WWE veut l’avoir à Raw ou SmackDown Live, bien à ce moment-là chaque partie aura des décisions à prendre. Une personne faisant partie de NXT Royaume-Uni m’a déjà dit que les opportunités sont les mêmes que tu sois à Londres ou à Orlando. On a peut-être tendance à croire que NXT est plus haut dans la hiérarchie que NXT Royaume-Uni, mais dans les faits, ce n’est pas le cas.

Si jamais un tel centre était pour ouvrir au Canada, je crois fermement que Toronto serait l’endroit idéal. Ne soyons pas chauvins ici. Le marché est plus gros et il s’agit d’une ville anglophone. Tout de même, des Québécois pourraient demeurer au Canada et s’y entraîner.

Ce samedi, à 14h (19h heure locale) aura lieu le tout premier NXT Royaume-Uni TakeOver à Blackpool en Angleterre. Même si vous n’avez jamais regardé une émission hebdomadaire, je vous suggère fortement de l’écouter, car le talent y est incroyable. Plus particulièrement, j’ai bien hâte de voir Rhea Ripley contre Toni Storm de même que Pete Dunne contre Joe Coffey. Je vous en reparle la semaine prochaine, mais si vous êtes pour être à la maison, laissez-faire les reprises de Columbo à Prise 2, cet événement est votre seule option!

De plus, tout de suite après l’événement, il y aura un documentaire sur le commentateur et ancien lutteur Nigel McGuinness, qui devrait être très intéressant.

Pour ceux et celles qui se demandent, Braun Strowman n’a toujours pas eu le ok des médecins afin de faire quoi que ce soit de physique dans l’arène. C’est pour ça qu’il n’a rien fait à TLC et c’est pour ça que lui et Brock Lesnar lundi n’ont rien fait de physique non plus.

J’ai bien hâte de voir le match entre Sasha Banks et Ronda Rousey au Royal Rumble. Si Rousey a été capable d’avoir un bon match avec Jax, je n’ose même pas imaginer le potentiel de celui-ci. De l’autre côté, j’aime tout autant Asuka contre Becky Lynch. En plus du Royal Rumble féminin, la lutte féminine devrait être très solide en Arizona.

En terminant, le Pro Wrestling Illustrated, le seul magazine de lutte américain, a publié ses traditionnels prix de l’année pour 2018. Le prix de la meilleure recrue est allé sans surprises à Ronda Rousey; la lutteuse de l’année est Becky Lynch; la rivalité entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano remporte cette catégorie tandis qu’AJ Styles remporte le prix du meilleur lutteur pour la troisième fois consécutive. Du côté des Québécois, la lutteuse LuFisto termine quatrième pour la personnalité la plus inspirante, elle qui s’est remise de cellules cancéreuses dans la dernière année. Roman Reigns remporte cette catégorie. Finalement, PCO termine troisième pour le retour de l’année, derrière Daniel Bryan (évidemment) et Drew McIntyre, mais devant Shawn Michaels. Selon mon humble avis, il devrait être en avant de McIntyre.

Matchs de la semaine

1) Becky Lynch c. Charlotte Flair c. Carmella

2) Andrade Almas et Samoa Joe c. Rey Mysterio et Mustafa Ali

3) Gallus (Joe Coffey, Mark Coffey & Wolfgang) ont vaincu British Strong Style (Pete Dunne, Trent Seven & Tyler Bate)

Vidéos de la semaine

Sasha Banks bat Jax pour se rendre à Ronda

Revival, les prochains champions par équipe?

Résultats rapides

Orlando, Floride

Seth Rollins, Finn Bálor et John Cena ont défait Dean Ambrose, Drew McIntyre et Bobby Lashley, acc. par Lio Rush

Les champions par équipe de Raw Chad Gable et Bobby Roode ont battu Le Revival

Baron Corbin a vaincu Elias

Ember Moon et Apollo Crews ont battu Alicia Fox et Jinder Mahal, acc. par les frères Singh

Sasha Banks, acc. par Bayley a défait Nia Jax, acc. par Tamina pour devenir l’aspirante numéro un au titre féminin de Raw

Le champion Intercontinental Dean Ambrose a vaincu Seth Rollins dans un match où les tombés pouvaient se faire partout, suite à l’intervention de Bobby Lashley.

Vidéos de la semaine

Tout un match par équipe

J’aime bien le Daniel Bryan, environnementaliste!

Résultats rapides

Jacksonville, Floride

Daniel Bryan a battu R-Truth

Andrade « Cien » Almas et Samoa Joe ont défait Rey Mysterio et Mustafa Ali

La Barre ont battu Les Usos

Becky Lynch a vaincu Carmella et Charlotte Flair afin de devenir la première aspirante au titre féminin de SmackDown Live

Vidéo de la semaine

Itami au Rumble

Résultats rapides

Jacksonville, Floride

Noam Dar a défait Tony Nese

Hideo Itami a battu Cedric Alexander pour se qualifier dans le match de championnat des mi-lourds 205 Live au Royal Rumble

Vidéo de la semaine

Gargano c. Ricochet à NXT TakeOver?

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Bianca Belair a battu Nikki Cross

Fabian Aichner et Marcel Barthel ont défait Stanley Watts et Hector Kunsman

Adam Cole, acc. par Undisputed Era a vaincu EC3

Vidéo de la semaine

Un match qui décrit bien le talent à NXT Royaume-Uni

Résultats rapides (deux émissions cette semaine)

Liverpool, Royaume-Uni

Amir Jordan et Kenny Williams ont battu Dan Moloney et Jamie Ahmed

Isla Dawn a défait Xia Brookside

Jordan Devlin a vaincu Damien Weir

James Drake et Zack Gibson ont battu Flash Morgan Webster et Mark Andrews

Ligero a battu Joseph Conners

Travis Banks a défait Tyson T-Bone

Gallus (Joe Coffey, Mark Coffey & Wolfgang) ont vaincu British Strong Style (Pete Dunne, Trent Seven & Tyler Bate)

Événement spécial, samedi le 12 janvier à 14h, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour NXT Royaume-Uni TakeOver : Blackpool

Le champion NXT Royaume-Uni Pete Dunne c. Joe Coffey

La championne NXT Royaume-Uni Rhea Ripley c. Toni Storm

Moustache Mountain (Trent Seven et Tyler Bate) c. Zack Gibson et James Drake pour déterminer les premiers champions par équipe de NXT Royaume-Uni

Dave Mastiff c. Eddie Dennis

Travis Banks c. Jordan Devlin

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

