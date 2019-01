Tomas Tatar marquera-t-il encore en l’honneur de son père?

Publié aujourd'hui à 07h09

Mis à jouraujourd'hui à 07h14

Le 10 janvier 2014, le père de Tomas Tatar, Jan, est décédé des suites d’une maladie.

Le lendemain, Tatar a honoré la mémoire de son père en marquant le but gagnant pour les Red Wings de Detroit dans un match présenté à Los Angeles, face aux Kings.

Dans les instants suivant son but, Tatar a pointé vers le ciel afin de rendre hommage à son père.

Lors du deuxième anniversaire du décès de son père (10 janvier 2016), Tatar s’est de nouveau illustré en inscrivant un but contre les Ducks à Anaheim. Il a marqué après seulement 16 secondes de jeu.

En 2017, la journée du troisième anniversaire (10 janvier 2017), Tatar a encore une fois trouvé le fond du filet contre les Blackhawks à Chicago.

Ce but était d’autant plus spécial puisque c’était lors du voyage père-fils des Red Wings. Après son but, une fois de plus, il a pointé vers le haut.

Aujourd’hui, nous sommes le 10 janvier 2019. Il y a cinq ans jour pour jour, M. Tatar nous quittait pour un monde meilleur.

Encore une fois, son fils sera en action alors que les Canadiens affronteront, ce soir, les Blues à St. Louis.

Tatar marquera-t-il encore?

S’il le fait, ne soyez pas surpris que sa célébration soit empreinte d’émotions.

Bon match.