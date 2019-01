Le Drakkar écrase les Foreurs

Ivan Chekhovich et Gabriel Fortier ont chacun récolté deux buts et une mention d’aide dans la victoire de 8 à 1 du Drakkar face aux Foreurs de Val-d’Or, jeudi soir, à Baie-Comeau.

Pour le Drakkar, il s’agit d’une sixième victoire consécutive et d’une 10e en 12 matchs. Ce gain lui permet d’ailleurs de se hisser au deuxième rang du classement général de la LHJMQ, à égalité avec les Mooseheads de Halifax et les Voltigeurs de Drummondville.

Chekhovich a augmenté son avance au sommet du classement des meilleurs marqueurs et pointeurs de la ligue en marquant son 34e but et en enregistrant un 71e point cette saison.

Pour sa part, Fortier a atteint le plateau des 20 buts pour une deuxième année consécutive.

Nathan Légaré a lui aussi touché la cible a deux reprises tandis que Samuel L’Italien a conclu la rencontre avec une récolte de trois points.

Du côté des Foreurs, Karl Boudrias a été le seul marqueur.

Les joueurs du Drakkar ont dirigé pas moins de 56 lancers sur le filet des Foreurs. Le gardien Jonathan Lemieux a alloué sept buts avant de céder sa place à Xavier Bolduc.

Devant le filet de l’équipe locale, Alex D’Orio a réalisé 16 arrêts.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Halifax, Jared McIsaac a marqué deux buts et obtenu une mention d’aide dans la victoire de 7 à 1 des Mooseheads sur les Cataractes de Shawinigan. Il s’agit d’un cinquième revers consécutif pour la formation québécoise.

À Chicoutimi, le gardien des Olympiques de Gatineau Rémi Poirier a fait 35 arrêts et son équipe l’a emporté 3 à 2 sur les Saguenéens. Les marqueurs chez les vainqueurs ont été Metis Roelens, Giordano Finoro et Iaroslav Likhachev, tandis que Tristan Pelletier et Vladislav Kotkov ont touché la cible dans une cause perdante.