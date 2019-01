D’autres beaux cadeaux de Gary Bettman pour Seattle

La ville de Seattle aura droit à du hockey de la Ligue nationale (LNH) dès la campagne 2021-2022 et à beaucoup plus, selon le commissaire Gary Bettman, qui lui a notamment promis la tenue d’un match des étoiles pendant les sept premières saisons de la future équipe de l’Ouest américain.

En plus de la classique annuelle, Seattle devrait accueillir une fois le repêchage amateur - avant une partie des étoiles, d’après les dires de Bettman - et une rencontre en plein air.

«Nous allons organiser des événements de la ligue ici, a commenté le grand patron du circuit en conférence de presse, mercredi. C’est là où nous voulons être.»

«On regarde le moment le plus approprié pour tenir la séance de sélection, a-t-il ajouté. Évidemment, il nous faudra préparer un repêchage d’expansion, donc on examine différentes possibilités. Rien n’a été décidé et je ne ferai aucune annonce.»

En visite

Le commissaire et son adjoint Bill Daly étaient de passage dans l’État de Washington pour la première fois depuis l’approbation par le bureau des gouverneurs de la LNH de l’octroi d’une équipe à la ville de Seattle. Les deux hommes ont rencontré la mairesse Jenny Durkan et les conseillers municipaux, des gens d’affaires locaux et des partisans ayant offert un dépôt pour l’achat d’abonnements de saison.

De plus, ils ont visité le Seattle Center Arena, qui sera nommé ainsi après la fin des rénovations de 800 millions $ au KeyArena. L’édifice devrait être prêt pendant la première moitié de 2021. La construction d’un centre d’entraînement, au coût de 75 millions $, dans la partie nord de la ville est également en marche.

Maintenant, la nouvelle équipe sera-t-elle compétitive dès sa première année, comme ce fut le cas avec les Golden Knights de Vegas?

«Ils vont être capables de batailler, a dit Bettman au site NHL.com. Qui peut prédire à quel point ils seront bons au départ?»

«Par contre, il importe de comprendre que même si les règles du repêchage d’expansion en termes de protection des joueurs seront identiques à celles de Vegas, l’approche des autres clubs de la LNH vis-à-vis cet encan ne sera pas la même», a pour sa part nuancé Daly.