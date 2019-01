WTA: Simona Halep rate son retour

La no.1 mondiale Simona Halep a été dominée dès son entrée en lice mercredi à Sydney par l'Australienne Ashleigh Barty (15e), 6-4, 6-4, ratant son retour à la compétition après plus de trois mois d'absence et une hernie discale à soigner.

La Roumaine de 27 ans, en délicatesse depuis la fin de l'été, enchaîne une cinquième défaite de rang sur le circuit, à quelques jours des Internationaux d'Australie (14-27 janvier), où la lauréate de Roland-Garros 2018 est finaliste en titre.

«C'était un grand match près de quatre mois après (le dernier). Je pense avoir joué à un bon niveau, mais je manquais d'inspiration sur certains points importants, a estimé la joueuse roumaine. Elle a très bien joué et méritait de gagner mais j'ai aussi été très près de le faire», a-t-elle ajouté à propos de son adversaire du jour.

Simona Halep a souligné à propos de son dos qu'elle n'avait ressenti «aucune douleur, ce qui est un très bon signe». «Le niveau de jeu est bon, je dois juste croire un peu plus en moi», a-t-elle jugé.

Ashleigh Barty, qui avait conclu une excellente année 2018 avec une victoire au tournoi de Zhuhai, va rencontrer en quart de finale la Belge Elise Mertens (12e mondiale) qui a gagné mercredi son match contre l'Estonienne Anett Kontaveit (20e) 6-3, 6-1. La joueuse australienne avait déjà battu au 1er tour Jelena Ostapenko, couronnée à Roland-Garros en 2017.

«Les conditions étaient extrêmement difficiles avec beaucoup de tourbillons au niveau du court. Je me suis dit que si je pouvais battre "Sim", c'était maintenant comme c'était son premier match. Je suis très contente d'y être arrivée, a déclaré la joueuse australienne. Je n'avais rien à perdre donc je me suis lâchée et j'ai joué avec une grande liberté».