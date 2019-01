Une autre défaite pour les Tigres

Les Tigres de Victoriaville ont subi un cinquième revers en autant de sorties, mercredi soir, à Sherbrooke, où ils se sont inclinés 3 à 1 devant le Phoenix.

Samuel Poulin a réglé le cas des Tigres au troisième vingt en inscrivant deux buts, ses 16e et 17e de la saison. L’attaquant du Phoenix a marqué le but gagnant en début d’engagement puis a scellé l’issue de la rencontre dans la dernière minute de jeu, en comptant dans un filet désert.

Benjamin Tardif a été l’autre marqueur pour l’équipe locale, tandis que Jordan Brière a été le seul à toucher la cible pour les visiteurs.

Les Tigres, qui n’ont gagné que deux de leurs 11 derniers matchs, sont présentement 15es au classement de la LHJMQ.

L’Océanic freine les Voltigeurs

À Rimouski, l’Océanic a infligé aux Voltigeurs de Drummondville une première défaite en cinq matchs en l’emportant 4 à 2.

Alexis Lafrenière a brillé dans la victoire en marquant son 18e but de la saison en plus de contribuer à ceux d’Olivier Garneau et de Jimmy Huntington. Anthony Gagnon a été l’autre marqueur de l’Océanic.

Du côté des Voltigeurs, qui forment présentement la deuxième meilleure équipe du circuit Courteau, Cédric Desruisseaux et Rémy Anglehart ont enfilé l’aiguille.

Cette victoire permet à l’Océanic de s’approcher à deux points des Wildcats de Moncton et du sixième rang de la ligue.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Sydney, les Screaming Eagles de Cap-Breton ont freiné la série victorieuse des Islanders de Charlottetown à cinq en l’emportant 6 à 2. Egor Sokolov a mené les siens avec une production de deux buts et d’une mention d’aide. Declan Smith s’est aussi illustré pour l’équipe locale en inscrivant un but et deux passes décisives.

À Saint John, Antoine Coulombe a fait la différence en tirs de barrage, menant les Sea Dogs à une victoire de 5 à 4 face aux Cataractes de Shawinigan. Maxime Cajkovic a produit un but et deux mentions d’aide pour les vainqueurs.

À Québec, Gabriel Bilodeau a inscrit deux buts en troisième période pour procurer un gain de 3 à 2 aux Olympiques de Gatineau face aux Remparts.