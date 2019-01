Un vrai combat de poids lourd!

Alors que les esprits s’échauffaient entre les Rangers de New York et les Golden Knights de Vegas, mardi, les durs à cuire des deux formations Ryan Reaves et Adam McQuaid ont tenté de calmer le jeu en jetant les gants. Et les deux pugilistes n’ont pas retenu leurs coups!

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Reaves, 225 lb, et McQuaid, 210 lb, se sont livrés tout un combat, qui s’est terminé à l’avantage du pugiliste des Knights.

À voir leur réaction des deux joueurs au cachot, on peut affirmer qu'ils n’ont certainement pas disputé leur dernier combat dans le circuit Bettman!