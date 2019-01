Un joueur des Broncos de Humboldt patine pour la première fois depuis l'accident

Neuf mois ont passé depuis le terrible accident d’autobus qui a décimé l’équipe des Broncos de Humboldt en avril dernier.

Âgé de 18 ans, Layne Matechuk, l’un des 13 survivants de cette tragédie, a effectué mercredi ses premiers coups de patin depuis le triste événement.

.@HumboldtBroncos' @LayneMatechuk back on the ice for the first time since the accident ��



(via @KevinMatechuk) pic.twitter.com/ElcdIOCFRh