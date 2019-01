Nick Suzuki échangé d'Owen Sound à Guelph

L’espoir des Canadiens de Montréal Nick Suzuki a été échangé de l’Attack d’Owen Sound au Storm de Guelph, mercredi.

La transaction-monstre implique six joueurs, dont Suzuki, et quatre choix au repêchage.

En plus de Suzuki, le Strom acquiert les services de l'attaquant Zachary Roberts et du défenseur Sean Durzi.

En retour, l'Attack obtient les attaquants Zachary Poirier et Barret Kirwin ainsi que le défenseur Mark Woolley. La formation d'Owen Sound met également la main sur un choix de quatrième tour en 2019, de troisième tour en 2021 et de deuxième et troisième (conditionnel) tours en 2022.

Celui qui a été obtenu, notamment, lors de la transaction envoyant l’attaquant Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas a amassé 45 points, dont 22 buts, en 30 matchs cette saison dans la Ligue de hockey de l’Ontario.

Suzuki a également représenté le Canada au Championnat du monde de hockey junior.