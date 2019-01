Le vent souffle du bon côté en Caroline

Les Hurricanes de la Caroline n’ont pas l’intention de baisser les bras dans la course pour une place en séries éliminatoires et en signant une cinquième victoire consécutive, mardi, ils ont amélioré leurs chances de qualification.

La troupe de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour a vaincu les Islanders de New York - des concurrents directs dans cette bataille – au compte de 4 à 3 au Nassau Coliseum pour s’approcher à six points du Canadien de Montréal et du dernier laissez-passer donnant accès aux matchs d’après-saison dans l’Association de l’Est.

Ayant deux parties en main sur le Tricolore, les «Canes» ont aussi les Blue Jackets de Columbus dans leur mire, car ceux-ci ont 51 points (six de plus que la Caroline) et occupent le troisième rang de la section Métropolitaine. Bref, rien n’est joué du côté des «Ouragans» qui affichent un bel optimisme.

«La victoire fait grimper la confiance. C’est un effet boule de neige, comme c’est l'effet contraire quand on perd des matchs. Peu importe, ça reste difficile de sortir de telles séquences, donc souhaitons que nous continuerons de gagner, a déclaré Brind’Amour au quotidien "The News & Observer". Actuellement, on trouve des moyens de l’emporter sans être à notre meilleur. C’est réellement la clé et c’est bon signe. Nous savons qu’on peut mieux exécuter.»

«Les bonnes équipes savent comment gagner et progresser, et voilà ce qu’on a accompli», a ajouté l’instructeur.

Matchs corsés

Au cours de leur période fructueuse, les Hurricanes ont enlevé les honneurs de leurs deux dernières rencontres par un but et les trois précédentes par un écart de deux filets. Les joueurs de la formation de Raleigh semblent s’être habitués à des parties serrées et ça tombe bien, puisqu’il y aura plusieurs autres duels chaudement disputés d’ici la fin du calendrier.

Face aux Islanders, ils ont vu l’adversaire réduire le pointage en fin de match. N’empêche que la Caroline est à l’aise dans ce type de contexte.

«On dirait bien qu’on rend toujours les choses intéressantes, même quand on ne doit pas le faire, a mentionné le vétéran Justin Williams. Contre ce genre de club, vous devez mériter chaque récompense.»

«Lorsque ce fut nécessaire, on a pu resserrer notre jeu et nos succès en infériorité numérique ont aussi aidé, a renchéri Brind’Amour. Je donne beaucoup de crédit aux gars pour leurs sacrifices. Ils ont réussi ce qu’il fallait, notamment sortir la rondelle du territoire défensif.»