«Personne ne perdra son emploi si nous ratons les séries» - James Dolan

En février dernier, les Rangers de New York ont annoncé à la planète hockey qu’ils entamaient une phase de reconstruction. Presqu’un an plus tard, le plan demeure inchangé et le propriétaire de l’équipe, James Dolan, en est ravi.

«Je suis heureux de voir que l’organisation se concentre sur le développement, a-t-il indiqué au quotidien "New York Post". Nous gardons le cap.»

Avant les matchs de mardi, les Rangers étaient à neuf points d’une place en séries dans l’Association de l'Est, après avoir encaissé trois revers consécutifs. Pendant cette triste séquence, ils ont concédé 18 buts et n’en ont inscrit que trois.

Ces résultats n’inquiètent pas celui qui possède également les Knicks de New York, dans la NBA.

«Ce n’est pas surprenant, mais c’est une occasion d’apprendre, surtout pour les jeunes, a dit Dolan. Ils risquent de toujours se souvenir de cette séquence tellement elle a été dramatique. Espérons que cela ne se reproduise pas.»

L’idée de rater les séries pour une deuxième année de suite ne dérange également pas l’homme d’affaires. «Je ne veux pas qu’ils se qualifient à tout prix, a-t-il indiqué. Personne ne perdra son emploi si nous ratons les séries. Cela dit, l’équipe croit encore qu’elle peut y arriver.»

L’entraîneur-chef David Quinn et le directeur général Jeff Gorton peuvent donc dormir tranquilles.

Responsabilité

En échangeant notamment leur capitaine Ryan McDonagh, J.T. Miller, Rick Nash et Michael Grabner près de la dernière date limite des transactions, les Rangers ont commencé leur virage jeunesse sur des chapeaux de roue.

Malgré ces changements et le projet de reconstruction, Dolan ne veut pas voir son club accumuler les défaites dans l’espoir d’obtenir un meilleur choix au prochain repêchage.

«Aucune de mes équipes ne perdra jamais intentionnellement, a-t-il lancé. Tu as une responsabilité envers les partisans qui paient pour te voir jouer. De plus, tu décourages ton équipe. Cela nuit davantage à ton organisation qu’un bon choix au repêchage peut l’aider.»

Lundqvist le sauveur

Si les Rangers ont laissé partir plusieurs vétérans, un pilier de l’équipe est resté, le gardien Henrik Lundqvist.

Même si le vétéran a dû être remplacé pendant ses deux dernières sorties, Dolan insiste pour dire que les maigres succès des Rangers en 2018-2019 sont attribuables au Suédois de 36 ans.

«Notre plan est de garder "Hank", mais aussi de développer nos jeunes pour qu’il soit mieux entouré», a expliqué Dolan.

Le propriétaire croit d’ailleurs qu’il pourra compter sur Lundqvist pour encore plusieurs années. «"Hank" est en excellente forme et il fait attention à lui, a-t-il dit. Je pense qu’il peut jouer aussi longtemps que Martin Brodeur [qui a pris sa retraite à 42 ans]. Peut-être même plus si nous lui donnons l’occasion de se reposer de temps à autre.»