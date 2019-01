Les partisans des Bears invités... à un concours de bottés!

Les supporteurs des Bears de Chicago sont toujours très amers à la suite de la défaite de leurs favoris au premier tour des éliminatoires de la NFL, mais voilà qu’une brasserie locale leur offre la chance de noyer leur peine d’une façon originale.

La «Goose Island Beer Company» a voulu rappeler à sa manière le placement raté du botteur Cody Parkey à la fin du match de dimanche s’étant conclu par un échec de 16 à 15 des Bears aux mains des Eagles de Philadelphie. Peu après la rencontre, de nombreux amateurs ont vilipendé sur les réseaux sociaux le malheureux Parkey - hué par la foule du Soldier Field -, alors que d’autres se sont moqués de lui.

D’ailleurs, certains ont même écrit qu’ils auraient pu réussir la tentative de 43 verges à la place du botteur des Bears. Or, la brasserie ne semble pas convaincue par leurs prétentions et invite les talents insoupçonnés à se manifester samedi à proximité de ses quartiers, où seront installés des poteaux de football. Ceux qui réussiront un botté de précision de 43 verges auront droit à de la bière gratuite pour un an et à «la gloire éternelle», d’après le compte Twitter de l’établissement.

«Plusieurs botteurs assis sur leur fauteuil disent qu’ils auraient été capables de réaliser ce placement et on trouve cela douteux. Vous êtes assis devant votre paquet de croustilles en train d’insulter et de critiquer les qualités athlétiques de ce gars-là? Revenez à la réalité», a écrit Goose Island Beer Company à l’intention de son public, insistant pour dire que le botté de Parkey avait été dévié par un joueur adverse.

«Nous allons placer des poteaux au milieu de la rue, près de notre brasserie, et vous tous, athlètes professionnels, vous pourrez vous présenter afin de nous faire mentir.»

Les intéressés, tous âgés de 21 ans et plus, auront une seule chance de s’exécuter.