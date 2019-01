Un voleur défiguré par une combattante de l'UFC

Samedi soir à Rio de Janeiro, un «génie» a tenté de voler le cellulaire de Polyana Viana, une combattante de l'Ultimate Fighting Championship (UFC). Son visage raconte maintenant l'histoire d'un vol complètement raté.

En entrevue avec le site MMAjunkie, l'athlète de 27 ans se rappelle la séquence des événements. Elle attendait son Uber devant son appartement situé dans le quartier de Jacarepagua lorsqu'un homme s'est discrètement approché d'elle.

«Il s'est assis à côté de moi et m'a demandé l'heure. J'ai reconnu la situation et éloigné mon téléphone. Il m'a demandé de lui donner mon cellulaire et m'a menacée d'une arme drôlement molle.»

Elle s'est alors levée, lui a donné deux coups de poing et un coup de pied avant qu’il ne tombe au sol.

«Je lui ai fait un étranglement arrière au sol. Je l'ai ensuite assis au même endroit qu'il était, avant de lui dire: "maintenant, on attend les policiers".»

Le président de l'UFC, Dana White, a été impressionné par son sang-froid, comme le témoigne sa publication sur les médias sociaux.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt